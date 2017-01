Syarif Usmulyani Pastikan Maju Pilwako Secara Independen

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bakal calon Wali Kota Pontianak sudah mulai bermunculan dengan berbagai atribut yang dipasang untuk mencari dukungan dan memperkenalkan dirinya.

Satu di antaranya yang menyatakan dirinya akan maju melalui jalur independen adalah Syarif Usmulyani.

"Yang jelas nawaitunya (niat) saya sebagai Putra Pontianak Asli, Pribumi Pontianak dan wakil dari Melayu serta wakil dari Kesultanan merasa ingin untuk memajukan Kota Pontianak dengan suatu konsep yang baru," ungkapnya, Jumat (13/1/2017).

Konsep yang disampaikannya untuk membangun Kota Pontianak adalah, konsep new icon, new strategi dan new plan, dengan konsepnya ini Usmulyani nyakin bisa membawa Kota Pontianak lebih maju lagi dari yang sekarang ini.

"Untuk maju nanti sementara ini masih memakai jalur independen, karena kami juga telah mengumpulkan KTP, sampai saat ini sudah 21 ribu jiwa. Bukan berarti kami tidak suka dengan partai, karena memang kita lihat tidak ada partai yang mendominasi untuk mengusung satu calon," jelasnya.

Bahkan ia sangat yakin pasti masih berkolaborasi dengan beberapa partai sehingga bisa mengusung satu calon.

Sedangkan pertimbangan lainnya adalah, kalau ia maju melalui independen ia lebih cenderung mengurusi masyarakat.

Selain itu disampaikannya juga bahwa ia sudah melakukan pertemuan dimasyarakat untuk bertemu tokoh masyarakat dan secara door to door.

"Pertemuan saya sekarang sudah ke-98 pertemuan dengan masyarakat, dan mendapat respon yang positif dari masyarakat," katanya.

Bahkan menurutnya jika saat ini kalau tidak cepat diambil konsep yang nyata untuk membangun Kota Pontianak, maka semuanya akan berjalan ditempat , dan akan tertinggal dengan kota yang lainnya.

"Maka kita harus lakukan perubahan dan membuat Kota Pontianak lebih maju. Pontianak hijau, Pontianak Bergerak, Pontianak Lancar, Pontianak Bersih, Pontianak Ceria," paparnya.

Sedangkan untuk wakilnya, Usmulyani masih mengatakan dalam pengkajian oleh tim politiknya.