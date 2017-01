Besok, Dua Siswi SMPN 1 Pontianak Berangkat ke Beijing Presentasikan Robot Soccer

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala SMPN 1 Pontianak, Yuyun Yuniarti, akan mendampingi dua siswanya yang akan mewakili Indonesia pada acara, ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS) Student Camp and Teacher Workshop yang akan digelar di Beijing tanggal 15-21 Januari 2017.

"Kebetulan saya juga guru sains di sekolah ini, dan saya juga akan mendampingi anak-anak kami yang berangkat ke Beijing," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/1/2017).

Yuyun juga menyampaikan bahwa ia dan dua murid berprestasinya akan berangkat besok Sabtu (14/1), menuju Beijing.

Selain itu disampaikannya juga selaindari dua orang muridnya yang mewakili Indonesia pada even internasional itu ada juga yang dari Semarang.

“Kota Pontianak dua siswa, sedangkan Semarang tiga siswa. Ini sangat membanggakan bagi kita karena baru kali ini Pontianak mendapat kesempatan mengikuti workshop itu,” ujarnya.

Ditambahkannya, kedua siswa ini dibekali dengan materi beserta kita atau perlengkapan untuk dirancang dan kemudian hasilnya dipresentasikan pada kegiatan tersebut.

Untuk persiapannya, para siswa itu dibekali pembelajaran sains dan teknologi.

“Selain pembelajaran sains, mereka juga dilatih untuk presentasi dalam Bahasa Inggris. Kita juga bekerja sama dengan Creative Robot School,” kata Yuyun.

Dari Creative Robot School, Yuyun menambahkan bahwa muridnya diberi ilmu mengenal bagian-bagian dari robot tersebut dan mempelajari secara teknis bagaimana pengoperasian dari sebuah robot.