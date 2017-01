PLN Kalbar Temukan 270 Pelanggan Tak Layak Terima Subsidi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Manager Niaga dan PP PLN Kalbar, Imam Faskayana mengatakan, subsidi tepat sasaran merupakan program dari pemerintah. Dalam hal ini PLN sifatnya hanya menerima dan menjalankan apa yang telah diprogramkan pemerintah.

Sejak tahun 2015, pemerintah telah membandingkan data yang ada di PLN dengan data di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Setelah dibandingkan datanya tidak sama. Pemerintah lantas membuat pencocokkan data yang dilakukan 2016 agar data yang ada di TNP2K sama dengan data milik PLN. Pencocokkan data dilakukan di lapangan sejak Januari hingga April untuk 900 VA.

Jumlah orang miskin di Kalbar yang patut disubsidi listrik hanya 60 ribuan, sementara jumlah pelanggan 900 VA 330 ribu. “Dari data ini terlihat perbedaan yang jauh pelanggan yang berhak mendapat subsidi,” katanya, Kamis (12/1/2017).

Dengan perbedaan ini, jelas Imam, maka akan muncul dua tarif pembayaran listrik dimana 60 ribuan pelanggan yang mendapat subsidi, sementara sisanya 270 membayar menurut tarif reguler.

Ini diberlakukan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2017. Satu yang subsidi dan satu yang non subsidi. Tarif subsidi 580 per kwh, tarif non subsidi akan terjadi kenaikan hingga tiga tahap.

Kenaikan tahap pertama menjadi 765 per kwh pada awal Januari, tahap kedua menjadi 1.010 per kwh pada Maret dan tahap ketiga 1.350 per kwh pada bulan Mei.

“Sosialisasi sudah dilakukan lama sejak pencocokkan data. Ada semacam poster yang dikirim hingga ke kelurahan /desa. Selain itu juga dilakukan di radio dan televisi,” jelasnya.

Pemerintah menyediakan pos pengaduan bila ada masyarakat yang sebetulnya punya hak subsidi, tetapi tidak ada datanya di TNP2K. Mereka dapat melakukan pengaduan kepada pemerintah melalui pos pengaduan yang dalam hal ini kepala desa/lurah.