Anda Mau Nonton Pertandingan Futsal, Jadwal Pertandingan Babak Delapan Besar Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Event Liga Futsal Khatulistiwa (LFK) seri 1 yang diselenggarakan di GOR Pangsuma Kota Pontianak memperebutkan piala tetap dari Ketua PSSI Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono.

LFK berlangsung dari tanggal 9-14 Januari 2017, pada babak semifinal berlangsung, Kamis (12/1/2017) pukul 14.00 - 22.00 WIB.

Pada babak semifinal hari ini ada 16 tim yang akan bertanding terdiri dari 8 tim masing-masing kategori.

Tim tersebut yakni Juara A, B, C, D dan Runner Up A, B, C, D di masing-masing kategori.

"Ya yang pasti harapan saya mereka (pemain) tetap bermain sportif, tidak ada pertikaian dalam babak semifinal hingga di babak final nanti," ujar Ketua Panitia Penyelenggara, Fatra Zwageri, Rabu (11/1/2017).

Bagi kalian yang ingin menonton babak semifinal, gampang dengan membayar harga tiket masuk (htm) sebesar Rp 10ribu.

Berikut jadwal lengkap babak delapan besar hari ini:

1. JB vs RD Pukul 14.00-15.00 WIB Gapikan FC vs AJC

2. JC vs RA Pukul 15.00-16.00 WIB Gapikan JR vs Bank Kalbar

3. JD vs RB Pukul 16.00-17.00 WIB Stabil FC vs Yanulsa FC

4 . JB vs RD Pukul 17.00-18.00 WIB SMA Santun Untan vs SMKN 6

5 . JD vs RB Pukul 18.00-19.00 WIB SMKN 7 vs SMAN 7

6 . JA vs RC Pukul 19.00-20.00 WIB SMAN 4 vs SMKN 2

7 . JC vs RA Pukul 20.00-21.00 WIB SMA Taman Mulia vs SMAN 1 Seira

8 . JA vs RC Pukul 21.00-22.00 WIB Safani FC vs Arsekon FC