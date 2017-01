Dua Siswa SMPN 1 Wakili Indonesia ke Beijing

Citizen Reporter

Jimmy Ibrahim, Humas Pemkot Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dua siswa SMP Negeri (SMPN) 1 Pontianak mewakili Indonesia untuk mengikuti ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS) Student Camp and Teacher Workshop yang akan digelar di Beijing tanggal 15-21 Januari 2017.

Kedua siswa itu adalah Shaffiyah Cantika Kamia dan Casey Tricia.

Kepala SMPN 1 Pontianak, Yuyun Yuniarti mengatakan, hanya dua kota yang mewakili Indonesia pada even internasional itu, yakni Kota Pontianak dan Semarang.

“Kota Pontianak dua siswa, sedangkan Semarang tiga siswa. Ini sangat membanggakan bagi kita karena baru kali ini Pontianak mendapat kesempatan mengikuti workshop itu,” ujarnya yang juga turut mendampingi siswanya ke Tiongkok, saat ditemui di Kantor Wali Kota usai melakukan audiensi dengan Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Rabu (11/1/1/2017).

Ditambahkannya, kedua siswa ini dibekali dengan materi beserta kit atau perlengkapan untuk dirancang dan kemudian hasilnya dipresentasikan pada kegiatan tersebut. Untuk persiapannya, para siswa itu dibekali pembelajaran sains dan teknologi.

“Selain pembelajaran sains, mereka juga dilatih untuk presentasi dalam Bahasa Inggris. Kita juga bekerja sama dengan Creative Robot School,” kata Yuyun.

Shaffiyah Cantika Kamia, salah satu pelajar yang akan mengikuti workshop ACGS, menuturkan, ia bersama rekannya mempersiapkan diri untuk mengikuti even besar tersebut. Diakuinya, di sekolah tempat ia menimba ilmu memang sudah terbiasa dengan presentasi.

“Nah, dari situlah kami terus menggali ulang supaya lebih mantap lagi saat tampil presentasi ketika mengikuti workshop tingkat Asia Pasifik itu. Selain itu juga mempersiapkan daya tahan tubuh supaya kesehatan kami tetap terjaga selama berada di sana,” ungkapnya.

ACGS Student Camp and Teacher Workshop merupakan kegiatan workshop guru dan siswa dalam bidang sains yang diikuti oleh negara-negara Asia Pasifik, dengan tujuan merupakan ajang internasional untuk menumbuhkembangkan bakat dan kreatifitas siswa berbakat di bidang sains dan teknologi.

Workshop ini juga sebagai wahana bertukar ide dan gagasan di kalangan pelajar dari negara-negara anggota ACGS yang memiliki bakat dan kemampuan di bidang sains.