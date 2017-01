Bupati Lantik Pimpinan Baznas Mempawah

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Mempawah Periode 2016 - 2021 resmi dikukuhkan secara langsung oleh Bupati Mempawah, Drs H Ria Norsan MM MH, Rabu (11/1/2017).

Bupati meminta pimpinan Baznas Kabupaten Mempawah periode 2016-2021 dibawah pimpinan Drs H Kasiman HN ini dapat menjalankan tugas dan amanah dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan pengelolaan zakat umat yang amanah, transparan dan profesional.

"Kepada pimpinan baznas yang lama saya mengucapkan terimakasih atas kerja kerasnya selama ini sehingga baznas Kabupaten Mempawah mampu menjelma menjadi lembaga yang tidak semata-mata menghimpun zakat umat,"ujarnya.

Melainkan juga telah mampu mewujudkan pemberdayaan zakat di masyarakat dengan baik sehingga turut berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan yang secara bersama-sama akan terus dikurangi keberadaan di Kabupaten Mempawah.

Lantas dikatakan potensi zakat yang ada di masyarakat sebetulnya sangat besar, namun yang berhasil dihimpun nilainya masih relatif kecil, dimana salah satu penyebabnya adalah kepercayaan para muzaki (wajib zakat) yang masih belum terbangun dengan baik.

"Sehingga secara khusus saya menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat sebagai sebuah program dan kegiatan prioritas pimpinan baznas yang baru dilantik beserta seluruh jajaran, " ujarnya.

Bahkan dikatakannya muzaki PNS di Kabupaten Mempawah berjumlah sekitar 5000 orang dengan asumsi PNS beragama Islam berkisar 4000 orang dengan gaji rata-rata perorang sebesar Rp 2 juta per bulan.

Sehingga apabila mereka mengeluarkan zakat 2,5 persen dari gaji per bulan sama dengan Rp 50 ribu dikalikan 4 ribu PNS maka setara 200 juta per bulan atau 2,4 miliar per tahun.

"Kami sudah terapkan dari beberapa tahun lalu, namun sempat vakum dan aktif kembali. Makanya saya minta kepada pimpinan SKPD diinstruksikan kepada bendahara gaji untuk langsung memotong 2,5 persen gaji yang diberikan langsung,"tukasnya. Namun ini baru sebatas segmen PNS belum termasuk segmen perusahaan, pengusaha dan lainnya.

Selain Drs H Kasiman HN sebagai ketua, juga dilantik pimpinan lainya diantaranya Ikhwanto SAP sebagai wakil ketua I, H Abdurrahman Musa sebagai Wakil ketua II, H Suparno SE sebagai wakil ketua III dan H Kastalanie Karli, B.Sc sebagai wakil ketua IV.