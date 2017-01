Dalam Sehari, Ada 24 Tim Futsal Bertanding di GOR Pangsuma

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Event Liga Futsal Khatulistiwa (LFK) seri 1 dipersembahkan oleh Sunrise Entertaiment yang diselenggarakan di GOR Pangsuma Kota Pontianak memperebutkan piala tetap Ketua PSSI Kota Pontianak, Edy Rusdi Kamtono.

LFK berlangsung dari tanggal 9-14 Januari 2017, hari ini mulai pukul 10.00 - 22.00 WIB, Selasa (10/1/2017).

Selama tiga hari dari tanggal 9-11 Januari 2017 terdapat 24 tim berkompetisi per harinya.

"Empat tim di antaranya yang baru bermain hari ini yakni dari kategori SMA/SMK. SMA Santun Untan, SMKN 6, SMA Panca Bhakti dan SMA 1 Seira" ujar Ketua Panitia, Fatra Zwageri.

SMA Santun Untan vs SMKN 4 pukul 16.00 WIB,

SMKN 6 vs SMKN 7 pukul 17.00 WIB,

SMA Panca Bhakti vs SMKN 2 pukul 18.00 WIB, dan

SMA 1 Seira vs SMAN 4 pukul 19.00 WIB

"Sedangkan tim futsal kategori umum main selama tiga hari, lawan sesuai grup dengan sistem cabut undi, kemudian dilanjutkan pada babak semifinal," ujar Fatra.

Bagi yang ingin menonton dengan membayar harga tiket masuk babak penyisihan sebesar Rp 8 ribu.