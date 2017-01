Dengan Bulu Ketiaknya, Aktris Ini Tampil Percaya Diri di Karpet Merah Golden Globes

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, CALIFORNIA - Memakai riasan wajah tidak berlebihan, aktris Lola Kirke (27) terlihat cantik di sesi karpet merah Golden Globes 2017, di The Beverly Hilton, California, Amerika Serikat, Minggu (8/1/2016) malam waktu setempat.

Namun ada yang mengganggu pemandangan indah itu, ya, bulu ketiaknya yang tidak dicukur.

Ketika artis Hollywood lain menghabiskan beberapa hari terakhir untuk menghilangkan bulu ketiaknya, Lola justru sebaliknya.

Lola yang tampil modis dengan gaun strapless motif bunga-bunga tiga dimensi, justru tidak mencukur dan tidak menutupi bulu ketiaknya.

Dilansir dari website mirror.co.uk, aktris 'The Mozart in the Jungle' ini sebelumnya pernah berbicara mengenai gaya rambut ketiaknya.

Lola mengatakan, dirinya coba menjaga karakter 'hippie look'. Hippie adalah sebuah kultur yang muncul di Amerika Serikat sekitar tahun pertengahan 1960an.

Saat diminta untuk berperan sebagai istri yang hippie, menurut Lola, tidak menjadi masalah jika membiarkan bulu ketiaknya.

Namun pada suatu waktu, kata dia, ada adegan di film itu di mana ia harus mengenakan gaun kemben. Lola pun menceritakan kepada sutradara bahwa dirinya tidak mencukur bulu ketiaknya.

Kemudian sang sutradara melihatnya dan meminta Lola mencukur bulu ketiaknya.

Namun Lola mengatakan, jika tidak dicukur, sang sutradara akan menjadi sutradara pertama yang menampilkan wanita dengan bulu ketiaknya dalam sebuah film.

Akhirnya sutradara tersebut berubah pikiran dan membiarkan Lola dengan bulu ketiaknya.

