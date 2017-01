Dagga Liar Tanaman Obat Tradisional di Afrika, Ini Penjelasan Ahli Kimia Mipa Untan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ahli Kimia Organik Bahan Alam dari Jurusan Kimia Fakultas MIPA Untan, Dr Ari Widiyantoro mengungkapkan, berdasarkan jurnal berjudul Labdane Diterpenoids from Leonotis Leonurus dari School of Pharmacy, University of Mississippi yang diterbitkan oleh National Intitutes of Helath tahun 2013, tanaman Leonotis Leonurus atau Dagga Liar atau dengan nama lain Ekor Singa, digunakan sebagai tanaman obat tradisional oleh masyarakat Afrika.

"Tanaman ini digunakan masyarakat Afrika sebagai obat asma, penurun tekanan darah tinggi, kemudian sebagai mengobati infeksi pada kulit, anti bakteri, menurunkan kadar gula (obat diabetes), juga sebagai anti Inflammatory, kemudian juga bisa sebagai anti cacing. Selain khasiat kesehatan ini, ternyata ada efek lainnya, ada efek Fly yang justru disalahgunakan itu," ungkapnya, Senin (9/1/2017).

Dr Ari Widiyantoro MSi bersama Prof Dr Thamrin Usman DEA dan Hariyanto I H S Farm MSc ternyata telah melakukan penelitian tentang Kratom sejak tahun 2016.

Dalam penelitian berjudul Optimasi Produk Alkaloid dari Daun Kratom (Mitragyna Speciosa) sebagai Bioprospecting, ditemukan banyak cara dalam proses pengeringan daun kratom ini.

"Setelah jadi serbuk, kami buat isolasi-nya di lab, kami dapat kandungannya. Utamanya Mitragynine dan beberapa senyawa lain. Tapi tidak saya sebutkan semuanya, ini nanti mau kami publish di jurnal," jelasnya.

Jurnal penelitian tentang Kratom tersebut menurutnya ditujukan untuk kepentingan scientific, dan sebagai rekomendasi kepada instansi terkait.

"Mitragynine termasuk golongan Alkaloid yang memberikan efek Fly, sama seperti Morphin, di Ekor Singa (Leonotis Leonurus) pun juga ada Alkaloid-nya juga. Tetapi di Leonotis Leonurus itu yang paling utama dilaporkan Psikoaktif itu Labdane Diterpenoids-nya, bisa jadi Alkaloid-nya berpengaruh juga, karena senyawa-senyawa yang tergolong dalam Alkaloid, rata-rata dapat memberikan efek sedatif ataupun Fly," sambungnya.