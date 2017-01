Anda Minat jadi Vokalis? Segera Daftar di Band Ini

Lini Masa tampil di The Harder Part Wai Rejected yang digelar di Halte, Jl Karya Baru, Pontianak, Sabtu (29/10/2016) malam.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mengisi kekosongan vokalis, Wai Rejected menggelar audisi yang pendaftarannya. Pendaftaran bakal ditutup 15 Januari.

Audisi ini terbuka bagi Anda yang punya minat dan berniat gabung bersama band Pontianak ini. Untuk informasi dan persyaratan, kamu bias menghubungi 082358899103 atau di lineid gilberdalfa.

Nantinya, kamu-kamu yang sudah mendaftar akan mengikuti audisi di kantor Tribun Pontianak, Jalan Sungai Raya Dalam no 24 A, Selasa (17/1/2017) mulai pukul 13.00 wib.

Bagi Anda yang belum ngeh dengan Wai Rejected, band ini dibentuk pada tahun 2006, berawal dari ide sekelompok mahasiswa Pontianak yang berkuliah di Malang. Saat ini, Wai Rejected digawangi Edho (bass), Gilang (gitar), Theo (synth), Dhika (drum), John (gitar).Mereka berhasil meraih label musik pada kompetisi Meet The Labels 2015 setelah melewati seleksi ketat dan voting.

Ada sekitar 1.400-an band seluruh Indonesia yang ikut dalam kompetisi.Kompetisinya dilangsungkan 10 hingga 13 Desember 2015 di Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Selain mendapatkan label musik, Wai Rejected juga meraih Juara 1 Most Atractive Sosial Media dengan perolehan hastag tertinggi.

Hasil itu membuat Wai Rejected diganjar kontrak label Seven Musik Indonesia. Seven Musik selama ini menaungi Alexa, Anima, Barry Likumahua Project, HIVI, dan lainnya.

Begitu masuk Seven Music, Wai Rejected langsung mengeluarkan rilis single perdana, Why. Lirik dalam Why ternyata menceritakan perjalanan karier Wai Rejected, dimulai dari nol kemudian menjadi seperti saat ini.

Minat jadi vokalis Wai Rejected? Ayo cepat daftar...