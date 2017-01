Honda Siapkan 10 Aksesoris Percantik All New Honda CBR 250RR

Kepala Bagian Sperepart Astra Motor Pontianak, Agustoni Hioe (34), berpose di sela-sela agenda launching All New Honda CBR 250RR, di atrium Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (07/01/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Para penunggang sepeda motor sport anyar Honda, All New Honda CBR 250RR, bakal lebih dimanjakan. Pasalnya, Honda menawarkan sekitar 10 item Honda Genuine Accesoris (HGA) guna memoles lebih tampilan sepeda motor canggih itu.

"Kami punya sekitar 10 HGA yang bisa dipilih konsumen untuk berikan tampilan lebih beda pada All New Honda CBR 250RR tunggangannya," ujar Kepala Bagian Sperepart Astra Motor Pontianak, Agustoni Hioe (34), di sela-sela agenda launching All New Honda CBR 250RR, di atrium Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (07/01/2017)

Beberapa di antaranya adalah Front Fender Carbon, yang ditawarkan seharga Rp 1,1 juta. Selain itu, juga ada Fender Eliminator untuk bagian belakang, seharga Rp 600 ribu-an.

Konsumenpun juga bisa memilih aksesori lain berupa handguard seharga Rp 350 ribu. Selain itu, juga disediakan Single Sehat Coel, seharga Rp 700 ribu-an.

Pihaknya, katanya, juga menyediakan Premium Leather Glove seharga Rp 385 ribu-an. Tak ketinggalan helm khusus balap yang dibanderol di kisaran harga Rp 1 juta-an.

"Untuk HGA di All New Honda CBR 250RR, kami siapkan dengan pilihan warna yang sesuai, sama persis dengan warna dasar motornya. Jadi benar-benar menyatu," jelasnya.

Selain itu, katanya, bagi konsumen yang membeli unit All New Honda CBR 250RR, bakal langsung diberikan sejumlah aksesori. "Ada satu unit dompet dan gantungan kunci eksklusif bagi konsumen yang membeli All New Honda CBR 250RR," pungkasnya.