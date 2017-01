Honda Launching Resmi All New Honda CBR 250RR

Satu unit All New Honda CBR 250RR, tipe Honda Racing Red, dipamerkan dalam agenda launching di atrium Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (07/01/2016).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Astra Motor Pontianak resmi me-launching unit sepeda motor sport terbarunya, All New Honda CBR 250RR. Mengambil tempat di atrium Ayani Megamal Pontianak, sejumlah acara menarik sertai agenda launching kali ini.

"(All New Honda CBR 250RR) ini merupakan produk kebanggaan yang lahir dari tangan-tangan anak bangsa untuk dunia," ujar Marketing Regional Head Astra Honda Motor Pontianak, Thomas Pradu, di sela-sela acara press conference dalam rangka launching resmi All New Honda CBR 250RR, di Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (07/01/2016).

Sepeda motor Sport anyar Honda ini, katanya, disiapkan dengan seabrek keunggulan yang siap manjakan para penunggangnya. Baik secara teknologi, maupun desain yang futuristik.

All New Honda CBR 250RR, katanya, mengusung teknologi terbaru, seperti Throrttle by Wire. Selain itu, motor ini juga lahir dari DNA-nya motor sport tunggangan pebalap MotoGP.

Ada tiga warna yang ditawarkan kepada konsumen. Ketiganya yakni Mat Gunung Powdor Black Metallic, Honda Racing Red, dan Anchor Grey Metallic.

Selain itu, motor sport satu ini juga ditawarkan dalam dua varian. Varian yang dibekali dengan teknologi Anti-Lock Breaking System (ABS) dan Non-ABS.

"Untuk yang ABS, harganya sekitar Rp 70,48 juta-an per unitnya. Sedangkan yang non ABS, sekitar Rp 64,48 juta-an," bebernya.

Sejauh ini, katanya, pihaknya telah menjual total sekitar 13 unit. Hari-hari ke depan, pihaknya menargetkan bakal menjual sekitar 15 unit per bulannya.

Pihaknyapun bahkan sudah menyiapkan diler khusus menangani konsumen yang berminat membeli unit ini. Yakni di diler mereka yang ada di Jalan Pattimura Pontianak, Astra Motor Pattimura.

"Konsumen yang berminat bisa ke diler tersebut, yang sengaja kami siapkan khusus untuk penjualan All New Honda CBR 250RR," pungkasnya.