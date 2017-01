Astra Motor Pontianak Target Jual 15 Unit All New Honda CBR250RR Tiap Bulan

Jajaran Manajemen Astra Motor Pontianak berpose dalam agenda launching All New Honda CBR250RR, di Atrium Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (07/01/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Astra Motor Pontianak bersiap-siap memacu laju pertumbuhan pasarnya lebih kencang. Lewat produk anyarnya, All New Honda CBR 250RR, perusahaan dengan merek dagang Honda ini juga berupaya optimal garap pasar sepeda motor sport.

"Kami melihat potensi market untuk motor besar (sepeda motor sport-red) ini ada di kisaran angka 30 unit (per bulannya). Kami coba ambil setengahnya saja," ujar Marketing Regional Head Astra Honda Motor Pontianak, Thomas Pradu, di sela-sela acara press conference dalam rangka launching resmi All New Honda CBR 250RR, di Ayani Megamal Pontianak, Sabtu (07/01/2016).

Dirinha mengungkapkan, dengan menargetkan mampu menjual 15 unit All New Honda CBR 250RR per bulan, pihaknya akan mampu mengejar target sebagai pemimpin pasar di kelas sport. Jumlah ini, dinilainya sebagai angka rasional yang bisa diwujudkan pihaknya.

Saat ini, katanya, untuk kelas sport di Kalbar, Honda mencatat kuasai pasar sekitar 48,1 persen. Angka ini, katanya, sejatinya sudah cukup baik.

Sebab, dengan angka penguasaan pasar 48,1 persen di kelas sport, menandakan pihaknya cukup memimpin. Namun, pihaknya katanya menargetkan lebih, yakni di kisaran 55 persen.

Dengan begitu, pihaknya akan menasbihkan diri sebagai pemimpin pasar di semua segmen. Hingga Desember 2016, Honda tercatat memimpin pasar sepeda motor di Kalbar dengan raihan 66 persen dari keseluruhan market share.

Sedangkan dilihat per kategori, Honda meraih pasar hingga 72,1 persen di kelas AT (sepeda motor matic). Selain itu, Honda juga mencatatkan 58,6 persen di kelas CUB (sepeda motor bebek) di Kalbar.