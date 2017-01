Sumbang Inflasi, Maskapai Akui Harga Tiket Pesawat Normal

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala BPS Provinsi Kalbar, Pitono mengatakan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil sumbangan inflasi sebesar 0,3926 persen.

"Kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan pada Oktober 2016 mengalami inflasi sebesar 2,29 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 124,69 pada Nopember 2016 menjadi 127,55 pada Desember 2016,"ujar Pitono pada Selasa (3/12/2017).

Dari empat sub kelompoknya kata Pitono tiga sub kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu sub kelompok transport sebesar 2,94 persen.

Adapun sub kelompok komunikasi dan pengiriman 1,56 persen dan sub kelompok sarana dan penunjang transport 0,21 persen.

Sedangkan yang tidak mengalami perubahan indeks adalah sub kelompok jasa keuangan.

"Secara keseluruhan kelompok ini pada Desember 2016 memberikan sumbangan inflasi 0,3926 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi tertinggi adalah angkutan udara 0,3106 persen, tarif pulsa ponsel 0,0674 persen, bensin 0,0090 persen, perbaikan ringan kendaraan 0,0029 persen dan sepeda motor 0,0027 persen,"ujar Pitono.

Kenaikan tingkat isian penumpang pada momen Perayaan Natal dan Tahun Baru diakui oleh District Manager Sriwijaya Air Pontianak, Yohanes.

Ia mengatakan jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru permintaan tiket ke dalam dan luar Kalbar memang terjadi pergerakan dibandingkan hari biasanya, terlebih momen ini bertepatan dengan libur sekolah dilanjutkan cuti bersama.

"Saat ini saja hingga beberapa hari kedepan sudah mulai full. Tingkat isian berkisar sekitar 95 persen. Kenaikan terjadi karena arus balik tahun baru. Namun harga masih normal dengan kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 800 ribu. Jelang Natal juga stabil harganya kalau Sriwijaya, karena tidak signifikan," ujar Yohanes.