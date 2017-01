Skill Gila Febri Haryadi Diposting Akun Instagram Sepakbola Asing

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BANDUNG - Akun instagram sepakbola internasional @rldesignz menjadi perbincangan usai memposting video Rising Star Persib Bandung, Febri Haryadi, atau yang biasa disapa Bow.

Dalam postingannya tersebut, pemilik akun @rldesignz memberikan pujiannya terhadap kebolehan Febri Haryadi dalam mengolah si kulit bundar.

Mengambil cuplikan pertandingan Persib Bandung kontra PSM Makassar, Febri dengan piawai mengontrol bola, mengecoh, kemudian berlari melawati pemain lawan.

"Febri Haryadi crazy rabona fake skill You vs Who!? (skill rabona tipuan Febri Haryadi, Anda vs siapa!?)"

Dalam komentar video tersebut banyak netizen berbangga hati karena Febri masuk dalam akun Instagram asing yang sangat terkenal itu.



Febri Haryadi crazy rabona fake skill You vs Who!⁉