Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kasat Lantas Polres Kapuas Hulu IPTU Kamto menyatakan, kasus laka lantas di Kapuas Hulu menurun di tahun 2016. Dimana kasus laka lantas di 2015 sebanyak 28 kasus, dan tahun 2016 hanya 20 kasus.

"Kita tetap berupaya meningkatkan langkah preemtif dan preventif, untuk terus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kapuas Hulu," ujar IPTU Kamtono kepada wartawan, Selasa (3/1/2017).

Dalam hal ini juga kata Kamto, Satlantas Polres Kapuas Hulu selalu proaktif dalam melakukan himbauan, media baik elektonik dan cetak. Serta memasangkan spanduk-spanduk di sepanjang jalan. Dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat, tentang pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

"Kita bersyukur jumlah kasus lantas, dan pelanggaran berlalu lintas jauh menurun. Ini semua tentunya berkat kerja keras seluruh aparat kepolisian dan masyarakat sendiri, untuk sama-sama menjaga keselamatan dalam berkendara," ucapnya.

Menurutnya, secara umum tingkat kesadaran masyarakat Kapuas Hulu, dalam mematuhi aturan lalu lintas yang ada mulai membaik. Hanya saja diluar kota Putussibau, masih belum signifikan kepatuhan berkendara.

“Kalau mereka sudah memasuki ke zona tertib lalu lintas itu tetap tertib. Maka kedepan kita akan lebih banyak melakukan sosialisasi ketingkat kecamatan nantinya," jelasnya.

Untuk tahun ini (2017) Satlantas Polres Kapuas Hulu optimis, untuk terus menurnkan angka laka lantas di Kapuas Hulu. Dimana akan melakukan penegakan hukum sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. “Maka kita harapkan masyarakat harus lebih tertib lagi,” katanya.

Kamto menjelaskan, bahwa tahun 2017 jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan, PP Nomor 60 Tahun 2016 terhadap administrasi kendaraan bermotor ada perubahan dibanding PP No. 50 Tahun 2010.

"Misalnya, tarif penerbitan SIM baru seperti SIM C 1 sebesar Rp100 ribu, SIM C II Rp100 ribu. Serta SIM D 1 Rp50 ribu. Untuk perpanjangan SIM C 1 Rp75 ribu dan SIM C II Rp75 ribu, SIM D 1 Rp30 ribu," ucapnya.

Sementara penerbitan STNK kendaraan roda dua yang baru, dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu, kemudian perpanjangan dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu. Untuk kendaraan roda empat atau lebih, baru sebesar Rp75 ribu menjadi Rp200.000, kemudian perpanjangan Rp75 ribu menjadi Rp200 ribu.

“Pengesahan STNK roda 2 dan 3 tahun 2016 sebesar Rp25 ribu, untuk roda empat atau lebih sebesar Rp50 ribu. Untuk penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor roda 2 dan 3 itu tetap sebesar Rp25 ribu, namun untuk kendaraan roda 4 atau lebih dari Rp25 menjadi Rp50 ribu,” katanya.

Penerbitan TNBK roda 2 dan 3 dari Rp30 ribu menjadi Rp60 ribu dan roda 4 atau lebih dari Rp50 ribu jadi Rp100 ribu. Selanjutnya penerbitan buku BPKB baru dari Rp80 ribu menjadi Rp225 ribu. Ganti kepemilikan dari Rp80 ribu menjadi Rp225 ribu. Kemudian kendaraan roda 4 atau lebih yang baru dari Rp100 ribu menjadi Rp375 ribu, ganti kepemilikan dari Rp100 ribu menjadi Rp375 ribu.

"Kalau untuk penerbitan mutasi luar daerah kendaran roda dua dari Rp75 ribu menjadi 150, untuk kendaraan roda empat atau lebih dari Rp75 ribu menjadi 250 ribu," ungkapnya.