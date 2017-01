Inflasi Pontianak Desember Capai 0,93 Persen, Ini Kepala BPS Kalbar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Berita Resmi Statistik (BRS) merilis inflasi Desember 2016 di kota Pontianak sebesar 0,93 persen.

Kepala BPS Provinsi Kalbar, Pitono mengatakan inflasi terjadi peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan pada inflasi pada November lalu.

"Pada Desember 2016 di Kota Pontianak terjadi inflasi sebesar 0,93 persen dengan lndeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 134,80," terangnya, Selasa (3//12/2017).

lnflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada lima kelompok pengeluaran dan penurunan indeks pada satu kelompok pengeluaran.

Kenaikan indeks terjadi pada kelompok bahan makanan 2,16 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,04 persen, perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar 0,22 persen, kelompok kesehatan 0,09 persen, dan kelompok tranpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 2,29 persen.

Sedangkan yang mengalami penurunan indeks kelompok sandang -0,52 persen. Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga tidak mengalami perubahan indeks.

"Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2016 sebesar 3,88 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2016 terhadap Desember 2015) sebesar 3,88 persen persen,"ujar Pitono.

--

You received this message because you are subscribed to th