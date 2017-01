Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris dari Selasa Sampai Kamis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sejumlah klub Premier League hanya punya waktu istirahat satu hari seusai pertandingan pekan ke-19. Mereka sudah harus bertanding pada laga pekan ke-20 yang dimulainya Senin (2/1/2016) ini.

Chelsea yang menjadi pemuncak klasemen sementara cukup diuntungkan dengan jadwal pekan ke-20.

Mereka baru akan bertanding pada Rabu (4/1/2016) atau empat hari setelah laga terakhir mereka.

Kendati demikian, lawan yang dihadapi Chelsea tidaklah mudah.

The Blues - julukan Chelsea - harus melawat ke kandang Tottenham Hotspur yang kini berada di posisi keempat dan dalam dua laga terakhir selalu mencetak empat gol ke kandang lawan.

Berikut adalah jadwal pertandingan pekan ke-20 Premier League (jadwal bisa berubah oleh stasiun televisi bersangkutan tanpa adanya pemberitahuan):

Senin, 2 Januari 2017

19.30 WIB - Middlesbrough vs Leicester -BEIN SPORTS 1

22.00 WIB - Sunderland vs Liverpool - BEIN SPORTS 1

22.00 WIB - Manchester City vs Burnley - BEIN SPORTS 2

22.00 WIB - Everton vs Southampton - BEIN SPORTS 3

22.00 WIB - West Bromwich Albion vs Hull City - MNC

Selasa, 3 Januari 2017

00.15 WIB - West Ham United vs Manchester United - BEIN SPORTS 1

Rabu, 4 Januari 2017

02.45 WIB - Bournemouth vs Arsenal - BEIN SPORTS 1

03.00 WIB - Stoke vs Watford - BEIN SPORTS 2

03.00 WIB - Crystal Palace vs Swansea - BEIN SPORTS 3

Kamis, 5 Januari 2017

03.00 WIB - Tottenham Hotspur vs Chelsea - BEIN SPORTS 1