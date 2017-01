Tips Memilih Sepatu dan Sandal untuk si Kecil

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memilih sepatu untuk anak-anak, berbeda dengan memilih sepatu bagi orang dewasa. Mungkin perlu jadi pertimbangan saat hendak membeli sepatu bagi si buah hati.

Satu di antaranya adalah faktor tingkat kecepatan pertumbuhan anak. Hal ini penting agar masa pakai sepatu bisa lebih lama.

Anak-anak, terutama bayi, punya tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Berbeda dengan orang dewasa yang pertumbuhan tubuhnya relatif lamban, bahkan statis pada usia tertentu.

"Karena itu, kalau bisa, belilah (sepatu atau sandal) yang ukurannya lebih besar (dari ukuran asli kaki si anak-red). Sebab pertumbuhan anak-anak sangat cepat," ujar Coordinator Cool Kids, Ester Meliani (19), Minggu (1/1/2016).

Ester menjelaskan, membeli sepatu anak yang ukurannya 'pas-pas'-an dengan ukuran asli kaki anak, cenderung membuat sepatu digunakan hanya dalam waktu singkat. Sebab, ketika si anak tumbuh, sepatu tersebut nantinya tak akan lagi bisa digunakan karena kekecilan.

"Kalau beli dengan ukuran yang benar-benar ngepres (dengan ukuran kaki anak), tidak akan lama dipakainya. Paling bertahan tiga bulan saja," imbuhnya.

Karenya, iapun lantas memberikan beberapa masukan. Katanya, ada baiknya sedikit melebihkan ukuran sepatu yang dibeli.

"Kasi bangsi satu poin. Kalau misalkan kakinya ukuran 19, ada baiknya beli yang ukuran 20. Kalau kebesaran juga kurang bagus. Nanti malah sering lepas," tambahnya.

Dengan begitu, katanya, sepatu bakal bisa dipakai lebih lama. Sehingga bisa lebih menghemat pengeluaran keuangan rumah tangga untuk satu jenis pengeluaran.

Namun, selain itu, dirinya mengingatkan. Faktor kenyamanan bagi si anak juga ada baiknya tak diabaikan. Sebab, sepatu yang tak nyaman digunakan, bukan tak mungkin bawa efek negatif saat dikenakan.

"Harus cari bahan yang lembut. Supaya tidak lecet. Kalau lecet berbahaya, nanti bisa iritasi kaki si anak. Malah kasian anaknya," timpalnya.

Outlet tempatnya bekerja, Cool Kids, katanya, punya tawaran menarik. Lewat bradn Cool Shoes, pihaknya menyediakan sepatu yang dinilainya pas.

Harganyapun katanya terbilang sangat terjangkau. Per unitnya, ditawarkan di kisaran harga Rp 120 ribu-an, sampai Rp 400-ribu an.

"Itu ada untuk anak-anak mulai usia enam bulan sampai 14 tahun. Bahannya sangat lembut. Jadi aman bagi anak," pungkasnya.