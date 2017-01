Julia Perez: Semoga Saya Dapat Jodoh Dokter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA -- Penyanyi dangdut yang juga artis peran Julia Perez (36) mengatakan bahwa ia turut berbahagia atas pernikahan sahabatnya, artis peran Ria Irawan, dengan sang manager.

Jupe mengatakan pula bahwa ia berharap bisa segera mendapat jodoh.

"Ria happy kan, dia kawin, kawin sama Mayky, yang sudah 12 tahun bersamanya. Asisten (Ria) gitu kan, tiba tiba kawin," ujarnya ketika ditemui di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (31/12/2016), sehari sesudah menjalani bedah saraf perut.

Pelantun lagu "Aku Rapopo" juga berharap jodohnya seorang dokter, sehingga bisa sekaligus merawatnya.

"Sekarang, doa saya, saya mau dokter aja, semoga saya dapat jodoh dokter aja. Jadi, kalau dapat jodoh dokter kan di rumah bisa dijagain," ungkap penderita kanker serviks stadium 4 ini.

Ketika ditanya tentang siapa dokter itu, dengan bergurau Jupe menunjuk secara acak dokter-dokter yang lewat.

"Ada, nih, dokter-dokter yang lewat ini, ada, he he he," selorohnya.

Lepas dari persoalan jodoh, Jupe berucap syukur atas kelancaran operasi saraf pada bagian perutnya untuk menghilangkan sakit yang dirasanya karena kanker.

Ia pun berterima kasih kepada semua pihak yang turut mendoakan kesembuhannya.

"Semuanya, terima kasih ya atas doanya, Alhamdulillah operasinya selamat, berjalan dengan lancar, dan saya sehat sekarang, benar-benar segar. Memang benar, ternyata semua itu berkat doa dan semua menjadi lebih baik," tuturnya.