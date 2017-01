Beli Satu dapat Gratis Satu, Disini Tempatnya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Outlet Cool Kids di Ayani Megamal Pontianak tak hanya menyediakan model pakaian anak-anak yang unik. Untuk memanjakan konsumennya, memberikan promo menarik bagi yang berbelanja di outlet satu ini.

Satu di antaranya adalah promo diskon hingga 70 persen untuk beberapa produk tertentu (selected item). Selain itu, juga ada promo diskon buy one get one free (beli satu, dapat gratis satu produk tambahan).

"Sebenarnya ada beberapa promo di Cool Kids. Tapi sederhananya ya itu, diskon up to (hingga) 70 persen dan promo buy one get one free," ujar Coordinator Cool Kids, Ester Meliani (19), Minggu (01/01/2017).

Promo buy one get one free, katanya, berlaku nyaris untuk semua model pakaian anak yang ada di Cool Kids. "Hampir untuk semuanya. Mulai dari (brand) Cool Boy, Cool Girl, juga Cool Baby," sambungnya.

Adapun promo diskon 70 persen, disiapkan untuk beberapa item sepatu, serta beberapa pakaian anak tertentu. "(Diskon 70 persen) berlaku sampai stok habis," timpalnya.

Promo lain yang bisa dinikmati konsumen, katanya, yakni adalah diskon sebesar 50 persen untuk produk sepatu anak brand Cool Shoes. Momen inipun katanya, jadi waktu yang baik bagi konsumen untuk berbelanja di tempatnya bekerja itu.

"Khusus untuk Cool Shoes (sepatu) biasanya jarang ada promo. Tapi di awal tahun ini, ada promo 50 persen," pungkasnya.