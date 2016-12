Ini Acara Tahun Baru di Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sejumlah hotel, cafe, dan restoran, menggelar berbagai acara pada pergantian tahun, Sabtu (31/12/2016) malam ini. Berikut ini beberapa tempat yang bisa menjadi referensi untuk warga Pontianak menghabiskan malam pergantian tahun.

Mercure Pontianak

* Tema Mercure Land

* Suasana ala Lego Land dengan 10 permainan Dart Shoot, Hole in One, Fun Bowling, Paper Air Plane, Fun Roulette, Can Knock Down, Ceramic Coin Toss, Shoot the Target, Ring Toss dan Ball Toss

* Live music and Live cooking

* Tiket Rp 200 ribu

* Informasi (0561) 577 888.

Maestro Hotel

* Tema Country Road

* Jalan Sultan Abdurrahman

* Live music

* Doorprize

* Firework

* Tiket Rp 100 ribu

Aston Hotel

* Tema Dance Around The Clock

* Dance

* Dj Danz, FDJ Febby

* Live music Xclasinova band

* Tiket Rp 100 ribu

* Informasi 0561-761118/0821 5244 9922/@astonpontianak dan Facebook Aston Pontianak Hotel & Convention Center



Golden Tulip Hotel

* Tema Fabulous 80s Party

* Pesta, musik, dan kostum ala 80an

Harris Hotel

* Jl Gajah Mada No.150.

* Tema Glow In The Sky Neon Party

* Neon party

* Body Painting Competition

* Converty Party

* Live music, DJ performance

* Games dan door prize

* Makan Malam

* Tiket Rp 400 ribu

* Informasi 0561-812 0888/ res1-harris-pontianak@tauzia.com.

Transera Hotel

* Tema Blink-Blink Sky Party

* Pesta terompet, topeng

* 3 DJ

* Hadiah 8 unit handphone

Blue Ocean Caffe and Lounge

* Tema 1st Anniversary New Years Eve

* Photo challenge

* Games dan quiz

* Live music dan DJ performance

* Stand up comedy

* Countdown dan fireworks

* Terompet dan jagung bakar

* Tiket Rp 30 ribu dan Rp 35 ribu untuk VIP

Orchardz Gajahmada

* Jl Gajahmada No 99

* Tema Pirate of Borneo

* Pesta kembang api

* DJ performace

* Magic show

* Dance and live music

* Fortune teller & games

* Informasi (0561) 768 999/08115703207 & 08115703

Indomaret

* Tema Indomaret New Years Eve

* Live music dan DJ performance

* Indomaret Purnama, Indomaret Wahid Hasyim, dan Indomaret Gajahmada 70

alFresco 's Garden Cafe Resto

* Jl Amad Yani (TVRI)

* Live music Mahardika Band

* DJ Deis Borneo asal Samarinda

* Tiker Rp 50 ribu include Clas Mild, My Tea dan snack

Taman Alun Kapuas

* Panggung Hiburan Rakyat

* Penampilan Weni Dangdut Academy dan Ian Arwana

SUMBER: BERBAGAI SUMBER

DATA: MAS/MG1