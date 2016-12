Dengan Rp 75 Ribu, Anda Bisa Rayakan Malam Tahun Baru di Oz Coffee n Eatery

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Marketing Oz Coffee n Eatery, M. Aris Ariansyah menuturkan menjelang pergantian tahun 2017, Oz Coffee n Eatery Jalan Ahmad Yani mempersembahkan New Year Eve Party yang mengusung tema Terminal OZ Executive Nite.

Party tersebut digelar di Rooftop Oz Coffee n Eatery, Sabtu (31/12/2016) pada pukul 20.00 WIB hingga selesai.

"Dibuka untuk umum dengan harga tiket masuk (htm) sebesar Rp 75 ribu," ujar Aris, Jumat (30/12/2016).

Live performance Orkes Pasang Surut dan Meg and Rio dengan pembawa acara Akeng Mochtar dan Ilham Kurniawan.

"Jadi di party bisa BBQ, dinner, buffet all you can eat, firework party. Oh iya get free trumpets juga. Tidak hanya itu ada game dan doorprizenya juga total sebesar Rp 5 juta. tukas Aris. (mg1)