TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Arus lalu lintas di Jalan Gajah Mada, padat merayap, Sabtu (31/12/2016) pukul 19.43 WIB.

Sementara kendaraan yang bergerak dari arah Jembatan Kapuas I menuju simpang empat Jalan Pahlawan terpantau ramai lancar

Kondisi yang sama terjadi di jalan A Yani. Tidak ada kemacetan ataupun kepadatan arus kendaraan.

Jalan Gajah Mada diberlakukan sistem one way. Kendaraan yang melintas bisa melaju dengan kecepatan 20 Km per jam. (mg3)