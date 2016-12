Wow, Wacoal Ayani Megamal Banjir Promo

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tahun 2017 sudah di depan mata.

Hanya dalam hitungan kurang dari dua kali 24 jam, tahun bakal berganti.

Namun, sebelum masuk tahun baru, ada banjir promo di House of Wacoal Ayani Megamal Pontianak.

Outlet ini menawarkan banyak produk-produk pakaian dalam wanita dengan aneka promo menarik.

"Ada diskon sampai 70 persen, dada Special Price hanya Rp 65 ribu per itemnya, serta promo buy one get one untuk produk-produk best seller," ujar Leader House of Wacoal, Riri Suryaningsih (32), Jumat (30/12/2016).

Tak hanya itu, konsumen katanya, juga bisa menikmati diskon khusus sebesar 20 persen untuk produk-produk new arrival (produk baru).