Wow Banyak Promo, Buruan Belanja di Wacoal Ayani Megamal Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Konsumen yang berbelanja di Wacoal di penghujung tahun ini, agaknya benar-benar dimanjakan.

Bagaimana tidak, ada begitu banyak promo yang disiapkan di outlet yang menjual aneka pakaian dalam wanita di Ayani Megamal Pontianak itu.

Selain diskon besar-besaran 70 persen, konsumen juga bisa memilih beberapa pilihan promo lain.

Beberapa di antaranya yakni Special Price (harga spesial), dan promo Buy One Get One (beli satu dapat tambahanan gratis satu).

Promo Special Price, berikan konsumen kesempatan belanja aneka produk pakaian dalam dengan satu harga.

Yakni hanya Rp 65 ribu per item-nya.

"(Promo Special Price) Promo ini dikhususkan untuk brand Luludi saja," ujar Leader House of Wacoal, Riri Suryaningsih (32), saat dijumpai di sela-sela aktivitasnya bekerja, Jumat (30/12/2016)

Riri menjelaskan, beberapa produk yang bisa dipilih konsumen di promo satu ini di antara aneka pilihan langerie.

"Nah, khusus untuk pembelian celana dalam, cukup bayar Rp 65 ribu, bisa dapat tiga helai," sambungnya.

Program ini, katanya, saat ini juga masih berlangsung di outlet Wacoal Ayani Megamal Pontianak.

Ia memperkirakan bakal berlanjut sampai 2017 nanti.

"Cuma nantinya bakal ada sedikit penyesuaian di tahun baru," pungkasnya.