Manjakan Konsumen, Wacoal Berikan Promo Khusus pada Produk Best Seller dan New Arrival-nya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepuasan berbelanja bagi konsumen, disebut benar-benar jadi perhatian khusus bagi Wacoal.

Upaya ini dihadirkan termasuk di antaranya dengan berikan promo khusus pada produk-produk best seller (penjualan terbaik) dan new arrival (produk baru)-nya.

"Beberapa produk unggulan, terutama yang best seller, biasanya sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah ada promo diskon," ujar Leader House of Wacoal, Riri Suryaningsih (32), saat dijumpai di sela-sela aktivitasnya bekerja, Jumat (30/12/2016)

Namun, katanya, di Wacoal, pihaknya tetap mengedepankan kepuasan bagi konsumen.

Termasuk dengan berupaya berikan nilai lebih bagi konsumen ketika berbelanja, lewat program promo khusus.

"Nah, di Wacoal, kami ada program Buy One Get One. Program yang satu ini, khusus untuk barang-barang best seller," sambungnya.

Ada dua brand yang ditawarkan kepada konsumen dalam promo ini. Keduanya yakni brand Wacoal dan Luludi.

Produk-produknya pun terbilang beragam. Yang jelas, masing-masing adalah produk best seller di kategorinya. Seperti bra, panty, hingga lingerie.

Soal Harga, juga bervariasi.