Belum Temukan Tempat Rayakan Malam Tahun Baru? Anda Bisa Datang ke Tempat Ini

Malam Tahun Baru, tapi kalian masih belum punya tujuan? Mungkin kalian bisa ke tempat- tempat ini.

1. Mercure Land (Hotel Mercure Pontianak)

Ingin melewati malam tahun baru ala Lego Land? Ada baiknya datang ke Hotel Mercure Pontianak. Mengusung tema Mercure land anda akan disuguhi suasana ala Lego Land.

Tidak hanya itu, ada 10 permainan yakni, Dart Shoot, Hole in One, Fun Bowling, Paper Air Plane, Fun Roulette, Can Knock Down, Ceramic Coin Toss, Shoot the Target, Ring Toss dan Ball Toss, akan semakin membuat malam pergantian tahun anda semakin berkesan.

Di tambah live music dan live cooking yang siap memanjakan anda. Hanya dengan Rp. 200 ribu, Anda dapat menikmati wisata semalam ala Lego Land.

2. Country Road (Maestro Hotel)

Untuk yang pengen ngabisin waktu dengan live music nan romantis, silahkan datang ke Hotel Maestro Kota Baru.

Acara ini diadaain di lantai 5 Hotel Mestro loh, yakni di Terrace Garden. Selain live music, ada doorprize dan fireworknya juga.

Kebayang kan indahnya nikmatin malam pergantian tahun dengan liat firework dari dengan view Kota Pontianak. Harganya pun cukup terjangkau, hanya Rp 100 ribu saja.

3. Dance Around The Clock (Aston Hotel)

Nah bagi pecinta dance, gak ada salahnya ni datang ke acara ini. Dance around the clock, sesuai namanya, kamu bisa berjoget ria sampe jam menunjukkan malam pergantian tahun.

Di iringi dengan live music dari Dj Danz, FDJ Febby, dan Xclasinova band, akan membuat kamu gak henti hentinya bergoyang.

Dan lebih hebatnya lagi, acara ini mengklaim sebagai "The Biggest Dance Floor In Pontianak". Jadi jangan takut deh joget nya bakal senggol - senggolan.