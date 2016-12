Meriahkan Malam Pergantian Tahun Baru, Hotel Aston Gelar Perayaan "Spektakuler"

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TIRBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Melewati pergantian tahun dan menyambut datangnya tahun baru tidak lengkap rasanya jika tidak ada perayaan yang sangat meriah.

Hampir semua hotel memberikan penawaran menarik dalam rangka menyambut tahun baru 2017 tak terkecuali Aston Pontianak Hotel & Convention Center.

Public Relations Manager Aston Pontianak Hotel & Convention Center, Grace mengatakan bahwa untuk tingkat reserved hunian hotel menyambut malam tahun baru 2016, Aston Hotel & Convention Center akan mempersembahkan perayaan yang lebih meriah dan spektakuler dengan tema “Dance Around The Clock”.

Pesta perayaan pergantian tahun ini digelar di Kalimantan Ballroom, terbesar dan terluas di Kalimantan Barat.

Acara ini sendiri akan dimeriahkan oleh penampilan Disk Jockey (DJ) dari Surabaya yakni DJ Danz dan FDJ Feby yang skillnya sudah tidak perlu diragukan lagi dan Xclasinova Band lokal yang tidak kalah menarik.

"Untuk moment Tahun Baru harga tiket masuk yang ditawarkan sangat terjangkau, hanya dengan harga tiket Rp 100,000 pengunjung sudah bisa menikmati pesta electro music dan serangkaian acara yang sangat seru,"ujar Grace kepada tribun pada Kamis, (28/12/2016).

Hotel Aston juga menawarkan promo kamar Edisi New Year dengan harga special, hanya dengan harga Rp 788,000 nett, para tamu dapat menginap di kama Standard atau Delux pada malam tahun baru nanti, tipe kamar Executive dengan harga Rp 888,000 nett, tipe kamar Suite Rp 1,558,000 nett, dan harga tipe kamar Family Suite seharga Rp 2,258,000 nett.

"Paket menginap sudah termasuk sarapan untuk 2 orang, untuk paket new year tamu hotel juga dapat memilih salah satu paket pilihan yakni tiket masuk acara Dance Around The Clock untuk 2 orang atau makan malam Buffet Dinner di Majesty Restaurant & Pooside,"ujar Grace.

Untuk informasi promo dan pemesanan tiket dapat menghubungi 0561-761118 atau 0821 5244 9922 atau langsung datang ke Hotel Aston di Jalan Gajahmada, Gajahmada 21 Pontianak.

Dapatkan informasi promo terupdate Aston Pontianak Hotel & Convention Center dan melalui media sosial Instagram @astonpontianak dan Facebook Aston Pontianak Hotel & Convention Center.