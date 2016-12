Mercure Land Bertabur Lego di Malam Tahun Baru

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kota Pontianak dikenal dengan kota dengan keberagaman budaya menjadikan Pontianak menjadi destinasi wisata favorite untuk menghabiskan detik-detik pergantian tahun.

General Manager Mercure Hotel Pontianak, Rudin Ruslan mengatakan menyambut malam tahun baru 2017 Mercure Hotel Pontianak mengusung tema "Mercure Land" yang menjadikan liburan akhir tahun bersama dan keluarga lebih berkesan.

Hanya dengan membayar mulai dari Rp 200.000 untuk setiap orang, pengunjung berkesempatan menikmati berbagai variasi makanan khas "Mercure Land" dengan diiringi live music, live cooking dan suasana festival yang bertabur lego.

Tidak hanya itu, "Mercure Land" juga menyediakan berbagai permainan menarik dengan berbagai hadiah yang sangat menarik.

Permainan tersebut diantaranya Dart Shoot, Hole in One, Fun Bowling, Paper Air Plane, Fun Roulette, Can Knock Down, Ceramic Coin Toss, Shoot the Target, Ring Toss dan Ball Toss. "Kesepuluh permainan ini sangat sayang untuk di lewatkan. Dan tidak lupa pada detik-detik pergantian tahun, Keluarga anda dapat menikmati pesta kembang api di poolside Hotel Mercure Pontianak,"ujar Rudin pada Kamis, (28/12/2016).

Bagi keluarga yang ingin menginap dan menghabiskan waktu di hotel, Mercure Pontianak juga menawarkan berbagai promo spesial untuk kamar.

Info lebih lengkap, anda dapat langsung datang ke Hotel Mercure Jalan Ahmad Yani No.91 Pontianak atau menghubungi (0561) 577 888..