Gelar Pesta Akhir Tahun, Harris Hotel Pontianak Usung Tema Glow In The Sky

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Director Of Sales Harris Hotel Pontianak, Ong Harry Chandra Wijaya mengatakan jelang pergantian tahun 2016 menuju tahun 2017, Harris Hotel Pontianak akan ikut serta meramaikan acara pergantian tahun tersebut dengan mengadakan acara dengan tema "Glow In The Sky-Neon Party".

"Tema ini khusus kami berikan untuk para tamu-tamu kami baik yang telah menginap ataupun yang baru saja mengenal kami. Ide ini kami keluarkan dengan mengingat bahwa trend saat ini adalah kebutuhan akan sesuatu yang unik dan menyegarkan, dengan harapan melalui keunikan ini akan terus di ingat oleh para tamu kami terlebih lagi oleh masyarakat Kota Pontianak,"ujar Harry, Kamis, (28/12/2016).

Hadir dengan paket seharga Rp 1,700,000 ,- nett sudah termasuk dengan menginap satu malam di Harris room, sarapan pagi untuk dua orang, makan malam tahun baru dan akes ke acara countdown party untuk dua orang di Cielo Sky Lounge Harris Hotel Pontianak.

"Selain dengan paket tersebut, kami juga menyediakan paket perorangan seharga Rp 400,000,- sudah termasuk Makan Malam dan juga akses ke acara Countdown Party. Isi acara “Glow In The Sky-Neon Party “ ini kami kemas dengan menarik, di antaranya Live Music, DJ, Body Painting Competition, Converty Party, Games dan acaranya menarik lainnya yang tentu saja di akhiri dengan pengundian door prize,"ujar Harry.

Harry mengatakan manajemen Hotel mengucapkan Selamat Tahun Baru 2017 warga Kota Pontianak. Untuk pemesanan tempat segera hubungi Harris Hotel Pontianak di nomor telephone 0561-812 0888 ataupun melalui email di res1-harris-pontianak@tauzia. com. Rasakan keseruan yang berbeda dan pengalaman yang menarik untuk di kenang dalam mamasuki Tahun 2017 bersama Harris Hotel Pontianak.