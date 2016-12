Bupati Mewanti-wanti Perusahaan yang Mau Take Over PT ABP

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Terkait pemberitaan di beberapa media nasional belum lama ini.

PT Arrtu Borneo Platation (ABP) atau PT Eagle High Plantation akan take over kepada Federal Land Development Authority (FELDA) perusahaan asal Negara Malaysia.

Bupati Ketapang, Martin Rantan mewanti-wanti perusahaan yang mau take over itu.

Ia menyarankan sebaiknya perusahaan yang mau take over terhadap PT ABP tersebut bicara dahulu sama Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang.

“Kalau tidak melibatkan Pemda dan jika suatu saat ada apa-apa kita tidak akan bantu,” kata Bupati kepada awak media di Ketapang, Kamis (29/12/2016).

Ia menjelaskan memang proses take over sesuatu yang biasa pada dunia bisnis.

Menurutnya take over itu adalah ada perusahaan yang awalnya memang saham. Kemudian akan melepaskan sahamnya kepada perusahaan lain.

“Tapi saya menyarankan saja yang mau take over atau mau mengambil alih ini komunikasi juga sama Pemda Ketapang. Biar perusahaan yang mau take over tau persoalannya,” ucapnya.