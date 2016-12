Lagi Promo! Beli Dua Parfum di The Body Shop Gratis Satu

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Promo bisa jadi satu di antara hal menarik dalam berbelanja.

Konsumen, bisa mendapatkan keuntungan lebih dari berbagai program promo yang ada.

Tidak terkecuali di toko ritel kosmetika asal United Kingdom (UK), The Body Shop.

"Saat ini, kami ada promo Buy Two Get One Free (beli dua gratis satu) untuk Selected Item (produk tertentu)," ujar Assistant Store Manager The Body Shop Ayani Megamal Pontianak Desy Widia Astuti (30), saat dijumpai, Rabu (28/12/2016).

Desy menjelaskan, promo ini, utamanya, diberikan untuk aneka produk fregrence. Baik untuk rangkaian women fragrance (wewangian wanita) dan mans fragrance (wewangian pria).

"Aromanya banyak. Konsumen bisa bebas pilih. Di antaranya yakni ada Black Musk, Red Musk, serta Voyage Range," bebernya.

Produk fregrence ini, katanya, ditawarkan dalam harga yang relatif terjangkau. Yakni sekitar Rp 179 ribu, sampai Rp 549 ribu per unitnya.

"Promonya sekarang sudah berlangsung. Berlaku sampai tanggal 04 Januari 2017 nanti," pungkasnya.