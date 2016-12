Disdukcapil Kapuas Hulu Tolak Berikan Data Kependudukan ke KPU

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kapuas Hulu, masih menutup erat untuk tidak memberikan data daftar pemilih berkelanjutan, yang diminta KPU Kapuas Hulu untuk meng-Update pergerakan daftar pemilih.

"Kami bisa memberikan data kepada KPU, hanya bersifat secara umum saja. Apabila data yang diminta sudah bersifat mendetail, kami tidak dapat memberikannya. Kalau pihak berwajib yang meminta, pasti kami berikan misalnya untuk upaya penyidikan dan sebagainya," ujar Plh Disdukcapil Kapuas Hulu HM Yusuf kepada wartawan, di Kantor Bupati Kapuas Hulu, Rabu (28/12/2016).

Dalam hal ini Disdukcapil Kapuas Hulu sudah menyampaikan kepada KPU Kapuas Hulu, jika ingin meminta data secara detail, harus satu pintu melalui provinsi, dan nantinya dari provinsi yang akan merekomendasikan ke Pusat.

"Kami tidak bisa memberikan data yang diharapkan oleh KPU, dikarenakan setiap bulannya terjadi perubahan data seperti, orang meninggal dan keluar masuk orang," jelasnya

Data yang diminta oleh KPU jelas HM Yusuf, sangat detail sehingga pihaknya tidak bisa memberinya karena itu sudah kewenangan dari pemerintah pusat. Sebab sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku. "Jadi pemberian data, tetap harus satu pintu melalui pusat," ungkapnya.

Sementara itu KPU RI dengan Kemendagri sudah melakukan MoU, terkait kerjasama masalah pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas KPU RI.

"Jika mengacu kepada MoU yang dibuat oleh KPU RI dengan Kemendagri, seharusnya Disdukcapil bisa memfasilitasi terkait dengan permohonan data yang dibutuhkan pihaknya," ujar Komisioner Bidang data Pemilih KPU Kapuas Hulu, Ahmad Yani kepada wartawan, di Kantor KPU Kapuas Hulu.

Ahmad Yani berharap, Disdukcapil bisa memberikan data yang diminta untuk mendukung proses pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. "Dalam bulan November 2016, kami telah datang ke Disdukcapil sampai tiga kali untuk berkoordinasi meminta data yang dibutuhkan," jelasnya.

Sedangkan data yang dibutuhkan oleh KPU yaitu, data pemilih pemula, data mutasi keluar masuk penduduk, dan data penduduk yang meninggal dunia. "Hingga detik ini, kami belum diberikan data tersebut oleh Disdukcapil Kapuas Hulu," ucapnya.

Ahmad Yani menuturkan, Disdukcapil hanya memberikan data secara umum saja. Seperti, jumlah penduduk se- kabupaten, jumlah penduduk per kecamatan, usia belajar, KK, jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. "Bukan data yang kami perlukan. Data yang kami perlukan itu By Name, By adress," jelasnya.

Untuk meminta data tersebut kata Ahmad Yani, KPU Kapuas Hulu sudah merujuk atau berdasarkan sesuai MoU antara KPU dan Kemendagri. Sehingga diharapkan, tidak terhambat dalam urusan birokrasi. "Saat ini kami hanya bisa menunggu arahan dari KPU pusat terkait upaya yang akan dilakukan kedepannya," ungkapnya.