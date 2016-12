Diduga Pilot Pesawat Mabuk dan Ngomong Ngelantur, Penumpang Berhamburan Keluar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Insiden tidak mengenakan dialami oleh seorang netizen saat menaiki sebuah pesawat.

Hal itu dialami oleh netizen bernama @htsubiyantoro, Rabu (28/12/2016).

Berdasarkan informasi, ia juga merupakan Wakil Ketua DPD Gerindra Jatim.

Melalui akun Twitternya, Hendro T Subiyantoro memposting sebuah video berupa keluhan saat menaiki salah satu maskapai penerbangan.

Tidak dijelaskan kapan dan di mana kejadian itu berlangsung.

Tampak dalam video berdurasi 35 detik itu, para penumpang di pesawat resah.

Terdengar seorang pria berusaha menenangkan penumpang, namun beberapa terlihat terus berdiri di samping kursinya.

Kemudian terdengar dari pengeras suara, awak kabin meminta penumpang untuk tenang dan tetap duduk di dalam pesawat selama 5 menit.

Hendro kemudian memberikan keterangan pada postingannya itu.

"Insiden di pswt @Citilink QG 800 Sub -CGK, pilotnya mabuk, omong ngelantur sblm take off.

@CGK_AP2 @kemenhub151.

Penumpang di suruh trn lagi".

Cuitan itu pun langsung ditanggapi oleh @kemenhub151.

"@htsubiyantoro @Citilink @CGK_AP2 Terima kasih informasinya, Ditjen Perhubungan Udara sdh menindaklanjuti & kirim inspektur utk investigasi," katanya.

Belum diketahui apa penyebab dari kejadian tersebut.

Ini videonya:

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Vivi Febrianti