Sekda Kalbar Dukung Program Transmigrasi Pusat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Barat M Zeet Hamdy Assovie Transmigrasi tetap berjalan.

"Format kerjasama menteri sekarang dengan bupati dan walikot, Gubernur merekomendasikan, namun Pemda selalu mengajak jangan sampai penempatan warga transmigran didasari kesepakatan-kesepakatan yg salah atau penempatan transmigran di lokasi yang tidak jelas, sertifikat tidak jelas dan sebagainya," ujarnya usai pembukaan PWG dihotel Santika Pontianak, Selasa (27/12/2016).

"Apabila itu C and C, Clear and Clean Why Not? Transmigrasi adalah program Pemerintah Pusat dan Daerah," tambahnya.

Menurut M Zeet hal yang tidak diinginkan ialah melemparkan masyarakat transmigrasi ke wilayah, namun dalam jangka panjang menimbulkan masalah baru secara sosial.

"Jangan memandang transmigrasi program project, jika program projectkan setahun harus selesai Januari sampai Desember kalau tidak selesai dituding penyerapan dana tidak baik, tidak boleh seperti itu," katanya

Menurut M Zeet Transmigrasi adalah program manusia, pemindahan manusia, bukan pemindahakan binatan maupun tumbuhan oleh karena itu perlu dirancang dengan jangka panjang jangan terjebak siklus APBD atau APBN yang setahun.

"Jika setahun tidak selesai tidak apa-apa, luncurkan tahun kedua tahun ketiga biar slowly but sure, itu harapan kita, kita mendukung program Transmigrasi dari pemerintah pusat" katanya (mg2)