Waspada, Kubu Raya Berpotensi Hujan Lebat dan Angin Kencang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - BMKG Supadio mengeluarkan peringatan dini terkait adanya cuaca di wilayah Kalbar, Sabtu (24/12/2016).

Untuk wilayah berpotensi hujan sedang-lebat disertai guntur da angin kencang durasi singkat. Diantaranya Kabupaten Kubu Raya.

Hujan sudah mulau mengguyur sejak pukul 10.30. wib namun belum ada angin kencang terjadi.

Namun potensi cuaca ini berlaku hingga pukul 14.00 wib prediksi BMKG. Untuk wilaya- lainnya juga seperti wilayah Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, Sambas sama berpotensi angin sedang-lebat disertai guntur dan angin kencang durasi singkat.

Data BMKG membaca bahwa kondisi cuaca tersebut juga akan meluas ke beberapa wilayah seperti Kab. Landak, Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, Kab. Melawi dan sekitarnya.

