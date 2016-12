Bicara Bahasa Arab di Kabin, Pria Ini Dikeluarkan Dari Pesawat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Maskapai Delta Air Lines mendadak jadi perbincangan netizen setelah melakukan pengusiran terhadap seorang penumpang pria lantaran menggunakan bahasa arab dalam kabin pesawat.

Peristiwa tersebut dicuitkan oleh netizen bernama Adam Saleh melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya @omgAdamSaleh, pada 21 Desember silam.

"We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread," kicau @omgAdamSaleh.

(Kami didepak dari pesawat Delta Air Line karena berbicara menggunakan bahasa Arab dengan ibu saya melalui ponsel dan dengan teman saya. Tolong sebarkan--RED)

Tak hanya berkicau, akun @omgAdamSaleh juga merekam reaksinya sendiri atas perlakuan pihak maskapai tersebut.

Terlihat dalam video tersebut, seorang pria bewok menggunakan topi tengah berbicara dengan sejumlah penumpang pesawat.

"Kita berbicara dengan bahasa berbeda di pesawat, lalu kami ditendang. Ini masih saja terjadi di tahun 2016, kalian sungguh rasis. Kalian merasa tidak nyaman karena saya berbicara dengan bahasa yang berbeda?" kata Adam.

Gara-gara peristiwa ini, para netizen di seluruh dunia sempat menggalang aksi boikot Delta.

Terbukti, tagar @BoycottDelta sempat menjadi trending topik alias topik yang paling dibicarakan dan dicari di Twitter.

Netizen pun menyampaikan kicauan-kicauan pedas terkait peristiwa tersebut.