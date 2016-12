Pertamina Jamin Stok BBM dan LPG Aman

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI menjamin pasokan BBM dan LPG selama perayaan Hari Raya Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 aman.

Area Manager Communication dan Relations Kalimantan, Dian Hapsari mengatakan berdasarkan proyeksi data historical dan perkembangan konsumsi di tahun ini di Kalimantan, konsumsi tertinggi untuk BBM jenis premium akan terjadi pada H-3 Natal.

"Libur Natal dan Tahun Baru kali ini akan jatuh pada akhir pekan, kami telah menyiapkan proyeksi stok BBM dan LPG selama masa perayaan Hari Raya Natal 2016 dan Tahun 2017 di seluruh kalimantan dalam kategori aman,"ungkap Dian pada Kamis, (22/12/2016).

Proyeksi data historical dan perkembangan konsumsi di tahun ini di Kalimantan, konsumsi tertinggi untuk BBM jenis premium akan terjadi pada H-3 Natal,naik 26 KL atau 0,6 persen dari rata-rata normal harian yang sebesar 4.232 KL per hari.

Konsumsi Solar juga akan naik sebesar 61 KL atau 2,38 persen dari rata-rata normal harian yang sebesar 2.559 KL per hari. Untuk Pertalite diperkirakan konsumsi akan stabil di level 1.570 KL per hari dan 529 KL per hari untuk Pertamax. Kenaikan tertinggi Pertamax diperkirakan akan terjadi pada 4 Januari 2017 sebesar 1.165 KL per hari atau 220 persen dari konsumsi normal.

Dexlite dan Pertamina Dex akan sama dengan konsumsi normal yaitu masing-masing 159 KL per hari dan 10 KL per hari. Sementara itu, Konsumsi LPG masyarakat hingga 8 Januari 2017 diperkirakan naik 3,3 persen di atas rata-rata konsumsi harian normal menjadi 956 MT per hari dibandingkan bulan November sebesar 924 MT per hari.

LPG 12 Kg akan naik 2,5 persen menjadi sebesar 113 MT per hari dibanding bulan November sebesar 111 MT per hari. Peningkatan signifikan terjadi pada produk LPG Bright Gas sebesar 7,2 persen menjadi sebesar 39 MT per hari dari konsumsi November sebesar 36 MT per hari.

Untuk ketahanan pasokan LPG, Pertamina juga menunjuk agen dan pangkalan siaga dan memaksimalkan SPBU dan modern outlet sebagai etalasi dan stabilisator harga LPG 3 Kg dan 12 Kg, serta penyediaan produk Bright gas yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di Kalimantan.

Menjelang Natal 2016 dan Tahun Baru 2017, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VI Kalimantan telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk memastikan pasokan BBM & LPG bagi masyarakat tetap aman di antaranya dengan pembentukan Tim Satgas (Satuan Tugas) selama 24 jam untuk memastikan distribusi kehandalan stock BBM & LPG seluruh Kalimantan aman, terkendali dan kondusif.

“Pembentukan tim Satgas ini dimulai tanggal 19 Desember 2016 hingga 9 Januari 2017, bertugas antara lain menyiapkan dan menjamin keamanan serta ketahanan stok BBM & LPG, penambahan mobil tanki sesuai dengan kondisi, serta jaminan stok untuk PLN di masa libur Natal dan Tahun Baru juga berkordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, BPH Migas, Pemda dan aparat keamanan,”tambah Sari.

Pertamina juga memastikan Terminal BBM dan SPBU beroperasi 24 jam, khususnya di jalur-jalur wisata atau pusat perayaan Natal dan Tahun Baru, memonitor stok BBM dan LPG di seluruh TBBM dan SPPBE dengan sistem komputerisasi (Sistem Informasi Management Supply & Distribution).

“Seluruh kemampuan distribusi baik armada tangki dan kapal-kapal dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Natal dan Tahun Baru, Kami menghimbau masyarakat untuk tetap hemat BBM dan Pastikan bahwa kendaraan anda sudah aman dan dalam kondisi prima untuk lakukan perjalanan jauh terutama menjelang liburan”, imbau Sari.